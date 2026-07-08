Татьяна Куртукова пресекла обсуждение пиар-романа с Shaman на шоу Собчак

Российская певица Татьяна Куртукова исключила возможность пиар-романа с коллегой по сцене Shaman (настоящее имя Ярослав Дронов — прим. «ВМ»). В шоу Ксении Собчак «Что о тебе думают?» исполнительница дала понять, что выступает против продвижения карьеры через подобные методы.
— Про Shaman — язык не поворачивается. Это вообще за пределом где‑то. Ксения, ну это исключено. Пиар‑роман — ну конечно, нет. В моей жизни это исключено. Вы серьезно ждете моего дуэта с ним? Пусть эти две чудо‑машины едут параллельно, — высказалась артистка.
Журналистка в свою очередь считает, что дуэт Куртуковой и Дронова может стать эффективным медийным ходом. По ее словам, это может получиться «даже интереснее, чем то, что есть сейчас».
В этот же день певец выложил в личном блоге кадры празднования свадьбы с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Соответствующую публикацию он сопроводил эмодзи в виде красного сердца.
28 июня в Starhit писали, что возлюбленные скромно сыграли свадьбу на Патриарших прудах. Артист и его супруга собрали самых близких в одном из ресторанов Москвы. Торжество прошло без лишней огласки.