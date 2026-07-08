Татьяна Куртукова пресекла обсуждение пиар-романа с Shaman на шоу Собчак

— Про Shaman — язык не поворачивается. Это вообще за пределом где‑то. Ксения, ну это исключено. Пиар‑роман — ну конечно, нет. В моей жизни это исключено. Вы серьезно ждете моего дуэта с ним? Пусть эти две чудо‑машины едут параллельно, — высказалась артистка.