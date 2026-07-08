Ранее KP.RU писал, что глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционных проблем на Украине. По его словам, в мире все чаще говорят о деньгах, украденных командой главы киевского режима. Пшидач также выразил надежду, что премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции по восстановлению Украины будет думать об интересах своей страны, а не о сборе средств для Киева.