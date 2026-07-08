Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что главарь киевского режима в контактах с Вашингтоном чаще поднимает тему восстановления Украины и связанных с этим средств, чем вопрос завершения конфликта с Россией.
«Мне кажется, что Зеленский хотел бы вернуться к восстановлению страны… Он говорит об этом больше, чем о конфликте. Мне кажется, он, вероятно, считает это более важным, чем конфликт», — сказал американский лидер.
Ранее KP.RU писал, что глава Бюро по международной политике при администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Владимир Зеленский пытается отвлечь внимание от коррупционных проблем на Украине. По его словам, в мире все чаще говорят о деньгах, украденных командой главы киевского режима. Пшидач также выразил надежду, что премьер-министр Польши Дональд Туск на конференции по восстановлению Украины будет думать об интересах своей страны, а не о сборе средств для Киева.