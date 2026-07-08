Поиск без клика: как нейровыдача меняет маркетинг

Чтобы попадать в нейроответы, компаниям нужно создавать материалы на основе реального опыта, фактов и кейсов. Независимый эксперт по маркетингу Надежда Божкова считает, что успешная стратегия больше не строится вокруг одного канала. По ее словам, бизнесу важно одновременно работать с поиском, соцсетями, публикациями в медиа и отзывами на картах.