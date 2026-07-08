Поиск без клика: как нейровыдача меняет маркетинг

Нейросети изменили выдачу интернет-поисковиков. Пользователь все чаще получает готовый ответ без перехода на сайт, поэтому бизнесу приходится заново выстраивать работу с поиском.
Классическая поисковая оптимизация перестала быть «магией», заявил в эфире Радио РБК амбассадор интернет-площадок в поиске «Яндекса» Михаил Сливинский. По его словам, Рунет перенасыщен контентом, а на видимость в поиске теперь сильнее влияют экспертиза, полезность, оригинальность и содержательность.
«Оптимизаторами настоящими является команда продукта, маркетинга и пиара. Вот эти люди влияют на то, что появляется в поиске и в ответах», — сказал Сливинский.
Чтобы попадать в нейроответы, компаниям нужно создавать материалы на основе реального опыта, фактов и кейсов. Независимый эксперт по маркетингу Надежда Божкова считает, что успешная стратегия больше не строится вокруг одного канала. По ее словам, бизнесу важно одновременно работать с поиском, соцсетями, публикациями в медиа и отзывами на картах.