«Яндекс» запустил карту с данными о наличии топлива на АЗС в Москве и Петербурге

«Яндекс» запустил интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Ранее карта была доступна только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах России.