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«Яндекс» запустил карту с данными о наличии топлива на АЗС в Москве и Петербурге

«Яндекс» запустил интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередях на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки». Ранее карта была доступна только водителям такси. Информация об очередях в тестовом режиме появилась для Москвы и Санкт-Петербурга, а в ближайшие недели станет доступна и в других городах России.

Источник: Life.ru

«На карте можно увидеть АЗС, на которых водители заправлялись совсем недавно, отфильтровать заправки по нужному типу топлива и проверить очереди», — говорится в сообщении.

Для сбора данных используются технология, схожая с «Пробками», информация от «Карт», заказы топлива и опросы водителей, которые заправились или проезжали мимо станции, объяснили в компании.

Ранее президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством потребовал ускорить выделение субсидий Крыму для выравнивания цен на топливо, подчеркнув, что необходимо обеспечить горючим госорганы и силовиков, а также избежать финансовой нагрузки на граждан. Президент России дал поручение вице-премьеру Александру Новаку и главе Минтранса Андрею Никитину оперативно информировать его и председателя правительства о развитии ситуации в топливной отрасли. Кроме того, он потребовал незамедлительно принимать необходимые решения по данному вопросу.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

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