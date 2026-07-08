В Юрге воспитанники Центра соцпомощи познакомились с традициями казачества

Ребята побывали в храме во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла, где отец Евгений Довгаль провел экскурсию об истории храма и его духовном значении. Затем руководитель казачьей общины познакомил гостей с бытом и традициями казачества: дети примеряли кубанку, учились владеть шашкой. В творческой части они расписали керамические игрушки и выковали подкову на удачу. Завершился день чаепитием с травяным чаем и казачьими угощениями.