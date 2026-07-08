В Юрге воспитанники Центра соцпомощи познакомились с традициями казачества

Участники мастерской спортивно-патриотического воспитания «Русичи» вместе с наставниками и серебряными волонтерами Центра социальной помощи семье и детям города Юрги Кузбасса посетили казачью общину, что соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации города.
Ребята побывали в храме во имя Первоверховных апостолов Петра и Павла, где отец Евгений Довгаль провел экскурсию об истории храма и его духовном значении. Затем руководитель казачьей общины познакомил гостей с бытом и традициями казачества: дети примеряли кубанку, учились владеть шашкой. В творческой части они расписали керамические игрушки и выковали подкову на удачу. Завершился день чаепитием с травяным чаем и казачьими угощениями.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.