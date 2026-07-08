В Твери прошли соревнования по гребле «Вызов тверского дракона»

Около 800 поклонников гребли из 15 регионов России, а также Китая приняли участие в соревнованиях «Вызов тверского дракона», который прошел в Твери в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». Об этом сообщили в аппарате правительства Тверской области.
Впервые в состязаниях на лодках класса «дракон» участвовал экипаж из Китая, что придало мероприятию международный статус. В числе почетных гостей был советник посольства КНР в России Чэнь Чжию. На открытии воспитанникам тверской школы гребли вручили удостоверения мастеров спорта России международного класса: Никите Брюсову, Анастасии Важинской, Гориславу Егорову, Матвею Жукову, Юрию Макарову, Максиму Малых, Максиму Соловьёву и Анне Тюриной.
Соревнования проходили два дня, 4 и 5 июля, состоялось более сотни заездов на дистанциях 200, 500 и 2000 метров. Традиционно прошли детские и семейные заезды на SUP-досках. На набережной звучала живая музыка, работал фудкорт и проходили мастер-классы гостей из Китая.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.