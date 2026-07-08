ФИФА отказалась аннулировать жёлтую карточку игроку сборной Франции Олисе

Напомним, Франция прошла ¼ финала ЧМ, обыграв сборную Парагвая. Матч не обошёлся без скандала: суперзвезда французского футбола Килиан Мбаппе проигнорировал попытку вратаря парагвайцев Орландо Хиля пожать ему руку. Голкипер в ответ на эмоциях швырнул мяч в спину французскому капитану. Инцидент произошёл сразу после финального свистка при счёте 1:0. После этого сенатор Парагвая Селеста Амарилья назвала Мбаппе «дикарём» и добавила к этому ещё несколько откровенно расистских высказываний.