ФИФА отказалась аннулировать жёлтую карточку игроку сборной Франции Олисе

«Жёлтую карточку не отменили. Сегодня утром мы получили уведомление от ФИФА», — сказал она.
Ранее Французская федерация футбола обращалась в ФИФА с просьбой аннулировать предупреждение, полученное игроком в матче ⅛ финала против Парагвая. Однако запрос был отклонён. Ситуация для французов осложняется тем, что теперь любое предупреждение в четвертьфинале против Марокко автоматически оставит Олисе вне следующей игры.
24-летний футболист мюнхенской «Баварии» является лучшим ассистентом текущего чемпионата мира с пятью голевыми передачами. Потеря такого игрока перед решающими матчами стала бы серьёзным ударом для команды Дешама. Четвертьфинальная встреча пройдёт 9 июля.
Напомним, Франция прошла ¼ финала ЧМ, обыграв сборную Парагвая. Матч не обошёлся без скандала: суперзвезда французского футбола Килиан Мбаппе проигнорировал попытку вратаря парагвайцев Орландо Хиля пожать ему руку. Голкипер в ответ на эмоциях швырнул мяч в спину французскому капитану. Инцидент произошёл сразу после финального свистка при счёте 1:0. После этого сенатор Парагвая Селеста Амарилья назвала Мбаппе «дикарём» и добавила к этому ещё несколько откровенно расистских высказываний.
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