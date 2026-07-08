Власти нашли подрядчика для строительства берегозащитных сооружений в Филино за 1,4 млрд рублей

Власти нашли подрядчика для строительства берегозащитных сооружений в Филино за 1,4 миллиарда рублей. Результаты аукциона опубликовали на сайте госзакупок.
Заявку на участие в торгах подала только одна компания. Контракт на 1,4 миллиарда рублей заключили с группой компаний «ЕКС» из Ярославля.
Специалистам предстоит выполнить противооползневые мероприятия и построить сооружение в виде каменной бермы в основании склона, который подвергается штормовой абразии. Работы необходимо выполнить до конца августа 2027 года. Сооружения нужно ввести в эксплуатацию не позднее 30 сентября.
Проект строительства берегоукреплений готовила компания «Асгард» за 9,1 миллиона рублей. По данным правительства, площадь защищённого склона в Филино составит 16,4 тысячи квадратных метров, а протяжённость побережья — 579 метров. В мае 2024-го проектная документация получила положительное заключение экспертизы.
Ранее ГК «ЕКС» из Ярославля заключила контракты на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске за 13 миллиарда рублей, на строительство променада между Пионерским и Светлогорском за 12,2 миллиарда и на укрепление склонов в районе Гаузупского ручья за 1,4 миллиарда.
АО «Группа компаний “ЕКС”» зарегистрировано в Ярославле. Организация специализируется на проектировании и строительстве. Среди реализованных медицинских объектов на сайте указаны Центр женского здоровья в Москве, Областная онкологическая больница в Ярославле, Лечебно-диагностический корпус в Краснодаре, Детский хирургический центр инновационных технологий в Ростове-на-Дону и другие.