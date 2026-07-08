Власти нашли подрядчика для строительства берегозащитных сооружений в Филино за 1,4 млрд рублей

Ранее ГК «ЕКС» из Ярославля заключила контракты на строительство межрайонного медико-диагностического центра в Советске за 13 миллиарда рублей, на строительство променада между Пионерским и Светлогорском за 12,2 миллиарда и на укрепление склонов в районе Гаузупского ручья за 1,4 миллиарда.