Львова-Белова возьмет на контроль помощь спасенной в Константиновке девочке.

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что возьмет на контроль помощь девочке, спасенной российскими бойцами при освобождении Константиновки, в том числе в вопросах оказания медицинской помощи и поиска родственников.
Она отметила, что при освобождении Константиновки российские бойцы обнаружили в одном из подвалов десятилетнюю девочку, которая была там совсем одна. София, фамилии которой омбудсмен не приводит, рассказала, что мама умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.
Львова-Белова добавила, что военнослужащие Южной группировки войск взяли шефство над ребенком и оберегали ее почти месяц — помогали продуктами, дарили подарки, охраняли место, где она жила. А когда появилась возможность, перевезли ребенка в безопасное место.
«Подключимся к этой истории, возьму ее на свой контроль — важно обеспечить психологическую помощь, провести медицинское обследование и заняться поиском родственников», — написала Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс».
В сообщении она также поблагодарила российских бойцов, которые спасают детей из-под бомбежек и завалов с самых первых дней специальной военной операции.