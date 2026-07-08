Львова-Белова возьмет на контроль помощь спасенной в Константиновке девочке.

Она отметила, что при освобождении Константиновки российские бойцы обнаружили в одном из подвалов десятилетнюю девочку, которая была там совсем одна. София, фамилии которой омбудсмен не приводит, рассказала, что мама умерла, папу она не помнит, а бабушка с дедушкой погибли от ран, когда в их дом попал украинский дрон.