Трамп назвал себя «целью номер один» для Ирана

Корпус стражей исламской революции Ирана в свою очередь заявил, что в ответ на удары США атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке. Что будет с отношениями США и Ирана дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.