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Трамп назвал себя «целью номер один» для Ирана

Президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите НАТО в Анкаре назвал себя целью Ирана номер один. Он отметил, что осознает вероятность покушения, однако перспектива гибели его не страшит.

Президент США Дональд Трамп во время выступления на саммите НАТО в Анкаре назвал себя целью Ирана номер один. Он отметил, что осознает вероятность покушения, однако перспектива гибели его не страшит.

— Я — номер один в иранском списке на уничтожение, — передает слова главы государства Telegram-канал Clash Report.

США прошедшей ночью нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.

Корпус стражей исламской революции Ирана в свою очередь заявил, что в ответ на удары США атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке. Что будет с отношениями США и Ирана дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.

7 июля США отозвали ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменили ее на другую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.

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