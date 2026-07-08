Трамп назвал себя «целью номер один» для Ирана

— Я — номер один в иранском списке на уничтожение, — передает слова главы государства Telegram-канал Clash Report.
США прошедшей ночью нанесли удары более чем по 80 объектам в Иране. Это стало ответом на иранские атаки на танкеры в Ормузском проливе. Целями стали системы ПВО, прибрежные радиолокационные станции, противокорабельные ракетные комплексы и более 60 малых катеров.
Корпус стражей исламской революции Ирана в свою очередь заявил, что в ответ на удары США атаковал американские военные объекты на Ближнем Востоке. Что будет с отношениями США и Ирана дальше, «Вечерняя Москва» обсудила с политологом Сергеем Маркеловым.
7 июля США отозвали ранее выданную лицензию на операции с иранской нефтью и заменили ее на другую, которая запрещает новые операции и дает указание завершить все ранее заключенные сделки до 17 июля.