Путин: Проблемы с топливом в России носят временный характер

Проблемы с топливом в России временные и связаны с попытками украинской армии сорвать сезон отпусков. Об этом в среду, 8 июля, заявил глава государства Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
— Это вещи временного характера, это совершенно очевидные вещи, связанные еще и с действиями по срыву сезона отпусков наших граждан на юге страны, в том числе и в Крыму, — сказал российский лидер.
Президент подчеркнул, что подобными действиями Киев пытается навредить российской экономике и создать напряжение в обществе. Однако, как указал Путин, в действительности успеха Украине добиться не удается.
В частности, он обратил внимание на значительный запас прочности, которым обладает российская энергосистема. Ее уровень надежности является одним из самых высоких в мире, передает ТАСС.
Заместитель председателя правительства Александр Новак на то же совещании добавил, что Россия с июля начнет импорт нефтепродуктов для того, чтобы стабилизировать ситуацию с бензином на внутреннем рынке.