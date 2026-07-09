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В самом отдаленном поселке Березовского открыли фельдшерско-акушерский пункт

В поселке Островное заработал новый фельдшерско-акушерский пункт.

Источник: Департамент информационной политики Свердловской области

В Березовском открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Расположился он в самом отдаленном поселке муниципалитета — Островное. Помощь врачей здесь смогут получать 120 жителей. Общая площадь модульного здания составила 76 квадратных метров.

— Здесь есть все необходимое для работы медика: кабинет приема, процедурный, он же прививочный кабинет, комната ожидания, помещение для персонала, стерилизационная, санузел и другие помещения.

сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области

Как рассказывают жители Островного, первый медпункт появился в поселке еще в 1960-х годах. Вплоть до появления нового здания он располагался в одной из квартир старого деревянного барака, соседствуя с другими жилыми помещениями.

Отмечается, что возвести современный фельдшерско-акушерский пункт удалось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».