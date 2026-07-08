Трамп заявил, что Путин предложил ему встретиться в Москве

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что его коллега из России Владимир Путин пригласил его в Москву. После этого республиканец обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, с которым общался на полях саммита НАТО, и поинтересовался, как тот отнесся бы к идее личного визита в российскую столицу.
— Путин сказал, что с удовольствием встретился бы в Москве. А я ответил: «Я не думаю, что мне нужно ставить себя в такое положение», — передает слова президента США Telegram-канал Clash Report.
Президент США на той же встрече заявил о намерении Вашингтона передать Киеву лицензию на самостоятельное производство зенитных ракетных комплексов Patriot.
Недавно в СМИ появилась информация, что Великобритания, Германия, Франция и Нидерланды совместно с Украиной планируют запустить проект по разработке ракет дальнего радиуса действия для снижения зависимости от американского оружия.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте сообщил, что объединение запускает новые проекты промышленного сотрудничества, благодаря которым в Европе начнется производство американских вооружений.