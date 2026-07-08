В Калининградской области отец потратил пенсию дочери по потере кормильца на себя

Поводом для проверки стало обращение бабушки и дедушки девочки. После смерти матери ребенок живет с ними, а дедушка является официальным опекуном. При этом отец, по данным прокуратуры, не участвовал в воспитании и содержании дочери, однако с апреля 2023 года по август 2024 года получал за нее социальную пенсию по случаю потери кормильца и социальную доплату.