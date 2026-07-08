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Оружие напавшего на баварскую гимназию заклинило на втором выстреле

Подросток приблизился к гимназии с огнестрельным оружием.

Источник: Комсомольская правда

Подросток, подозреваемый в нападении в баварской гимназии Шонгау, произвел один выстрел. После этого его оружие дало сбой. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел ФРГ Александер Добриндт.

По его словам, преступник приблизился к гимназии с огнестрельным оружием, произвел один выстрел, который никого не ранил. Затем оружие дало сбой.

После этого, как заявил Добриндт, подросток напал на людей с ножом. 13-летние девочки получили тяжелые ранения, но их жизни на данный момент ничто не угрожает. Учителям и правоохранительным органам удалось скрутить злоумышленника.

Ранее сайт KP.RU писал, что злоумышленник, который напал на посетителей и охранника в торговом центре (ТЦ) Краснодара, бросил пиротехнику в детский центр.