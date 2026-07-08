Ростовские врачи спасли пенсионера с тяжелым заболеванием от ампутации

— 77-летний мужчина обратился к хирургу поликлинического отделения № 1 с незаживающей раной на первом пальце правой стопы. Обследование показало трофическую язву — серьезное осложнение диабета, которое без лечения может привести к некрозу и ампутации, — уточнили в министерстве.