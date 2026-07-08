Росстат разглядел на волгоградских АЗС подорожание топлива на 17 копеек

Примечательно, что, согласно официальной статистике, Волгоградская область — абсолютный лидер ЮФО в плане либеральности ценовой политики АЗС. Усреднённый ценник на литр топлива в регионе на 11,5 ₽ дешевле, чем по ЮФО и на 5 ₽ дешевле, чем в среднем по России. Также регион показал и наименьшие темпы прироста недельной стоимости бензина +17 копеек против +5,87 ₽ по ЮФО и дизеля +23 копейки против 14,52 ₽ по ЮФО. Сильнее всего топливо подорожало в Крыму, где литр бензина за неделю прибавил 87,81 ₽, а дизельное топливо — 51,07 ₽