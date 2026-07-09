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В Крыму 11 центров «Мои Документы» переходят на пятидневку

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл — РИА Новости Крым. В Крыму внесены изменения в график работы многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Некоторые офисы «Мои Документы» переходят на пятидневный график работы, сообщается на официальном портале МФЦ.

Источник: РИА "Новости"

«С целью общего снижения потребления и рационального использования электроэнергии 11 центров “Мои Документы” в Крыму временно переходят на пятидневную рабочую неделю», — говорится в сообщении.

Речь идет о центрах в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Джанкое, Керчи, Саках, Красногвардейском, Феодосии и Ялте. Они будут работать с понедельника по пятницу.

Ранее сообщалось, что в Крыму глубина записи в МФЦ сокращена до двух дней из-за энергодефицита. Прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения.

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