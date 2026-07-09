В Крыму 11 центров «Мои Документы» переходят на пятидневку

«С целью общего снижения потребления и рационального использования электроэнергии 11 центров “Мои Документы” в Крыму временно переходят на пятидневную рабочую неделю», — говорится в сообщении.
Речь идет о центрах в Симферополе, Алуште, Бахчисарае, Евпатории, Джанкое, Керчи, Саках, Красногвардейском, Феодосии и Ялте. Они будут работать с понедельника по пятницу.
Ранее сообщалось, что в Крыму глубина записи в МФЦ сокращена до двух дней из-за энергодефицита. Прием по талонам ведется только при наличии электроснабжения.