Убийцу коммивояжера в США поймали спустя 41 год после расправы

Сотрудники правоохранительных органов в США поймали преступника, который расправился с коммивояжером в штате Огайо еще 41 год назад. Об этом во вторник, 7 июля, сообщили в New York Post.
44-летнего сотрудника компании по торговле автозапчастями Джона Уоррена нашли мертвым в отеле города Мидлтаун 16 октября 1985 года. Известно, что мужчина приехал туда, чтобы заключить несколько сделок.
При обыске специалисты обнаружили пропажу личных вещей убитого и нового автомобиля Oldsmobile. Через несколько дней часть украденного нашли на помойке за рестораном в городе Далтон — в 640 километрах от Мидлтауна. Тогда выйти на убийцу следователям не удалось.
В преступлении подозревали трех человек из Южной Каролины, но все они оказались невиновны. Расследование возобновилось только в 2019 году. 1 июля, после длительной ДНК-экспертизы биологических материалов, полученных с украденных вещей, обвинение предъявили 62-летнему Рэнди Макаллистеру. Предположительно, у него был сообщник, но он уже умер.
Мужчина вину не признал, однако правоохранители выяснили, что до нападения на Уоррена американец был трижды судим за тяжкие преступления. Ему грозит пожизненное заключение, передает издание.
Пропавшую в тайге Красноярского края семью Усольцевых ищут уже более полугода. Вскоре ее могут признать пропавшей без вести. «Вечерняя Москва» узнала, как продвигается расследование.