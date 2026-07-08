Убийцу коммивояжера в США поймали спустя 41 год после расправы

В преступлении подозревали трех человек из Южной Каролины, но все они оказались невиновны. Расследование возобновилось только в 2019 году. 1 июля, после длительной ДНК-экспертизы биологических материалов, полученных с украденных вещей, обвинение предъявили 62-летнему Рэнди Макаллистеру. Предположительно, у него был сообщник, но он уже умер.