Парикмахер с лайнера заманивал пассажирок в подсобку под видом массажа

По данным издания, индиец работал на судне парикмахером. Своих жертв он заманивал в подсобное помещение, где под предлогом проведения массажа прикасался к интимным частям тела. В одном из случаев он запустил руки под рубашку клиентки, другой потерпевшей он забрался пальцами под бюстгальтер, объяснив свои действия необходимостью воздействия на «точки давления под мышками» — девушка в ужасе выбежала из комнаты.