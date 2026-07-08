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Парикмахер с лайнера заманивал пассажирок в подсобку под видом массажа

Федеральный суд США начал рассмотрение дела в отношении 26-летнего гражданина Индии Пранита Павара, сотрудника круизного лайнера Brilliant Lady компании Virgin Voyages.

Федеральный суд США начал рассмотрение дела в отношении 26-летнего гражданина Индии Пранита Павара, сотрудника круизного лайнера Brilliant Lady компании Virgin Voyages. Мужчину обвиняют в домогательствах к пяти пассажиркам, которые находились на борту во время рейса на Аляску 26 июня, пишет The New York Post.

По данным издания, индиец работал на судне парикмахером. Своих жертв он заманивал в подсобное помещение, где под предлогом проведения массажа прикасался к интимным частям тела. В одном из случаев он запустил руки под рубашку клиентки, другой потерпевшей он забрался пальцами под бюстгальтер, объяснив свои действия необходимостью воздействия на «точки давления под мышками» — девушка в ужасе выбежала из комнаты.

После того как против него были выдвинуты обвинения, Павар утверждал, что его действия носили исключительно «терапевтический характер». Однако впоследствии он изменил позицию, принес извинения и полностью признал свою вину.

В компании Virgin Voyages прокомментировали инцидент, назвав поведение своего сотрудника грубым попранием доверия и вопиющим нарушением стандартов, предъявляемых к членам экипажа. Рассмотрение дела продолжается.

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