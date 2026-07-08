В МЧС рассказали о состоянии калининградских пляжей после урагана

«Сам берег — повлиял ли на него циклон, уже будут оценивать, возможно, специалисты в администрациях курортных прибрежных городов, но сообщений о каких-то серьезных разрушениях в МЧС не поступало. Даже и по брусчатке ничего не сообщали», — добавили в пресс-службе.