В МЧС рассказали о состоянии калининградских пляжей после урагана

КАЛИНИНГРАД, 8 июл — РИА Новости. Крупных разрушений инфраструктуре пляжей Калининградской области ураган, бушующий ночь и утром в среду, не принес, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«В Янтарном помяло, унесло к морю зонты и временные кафе-палатки, где-то поломаны ограждения и щиты. Но каких-то серьезных разрушений важной инфраструктуре пляжей не нанес ветер», — сказали в пресс-службе.
Собеседник агентства отметил, что ветер уже потерял свою разрушительную силу и к вечеру должен утихнуть.
«Сам берег — повлиял ли на него циклон, уже будут оценивать, возможно, специалисты в администрациях курортных прибрежных городов, но сообщений о каких-то серьезных разрушениях в МЧС не поступало. Даже и по брусчатке ничего не сообщали», — добавили в пресс-службе.
Утром в среду, по данным областного ГУ МЧС, ураганный ветер повалил более 100 деревьев, нарушил график движения пригородных поездов и электроснабжение населенных пунктов, большинство из которых на побережье Балтийского моря. По информации «Россети Янтарь», восстановлено электричество в 146 населенных пунктах региона.
На сайте «Балтийской судоходной компании» сообщается, что Калининградский морской канал по-прежнему закрыт для судоходства, остановлено движение паромов из Балтийска на Балтийскую косу.