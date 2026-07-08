Спустя 41 год: убийцу коммивояжера вычислили по ДНК

Трагедия произошла 16 октября 1985 года. Тело 44-летнего Джона Уоррена, сотрудника компании по продаже автозапчастей, было обнаружено без признаков жизни в одном из отелей города Мидлтаун. Мужчина прибыл в населенный пункт для заключения сделок. С места происшествия исчезли его личные вещи, а также новый автомобиль Oldsmobile. Часть похищенного имущества спустя несколько дней обнаружили в мусорном баке за рестораном в городе Далтон (штат Джорджия), который находится в 640 километрах от Мидлтауна. Автомобиль жертвы позже нашли во Флориде. Однако тогда выйти на след преступника сыщикам не удалось.