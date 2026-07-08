Спустя 41 год: убийцу коммивояжера вычислили по ДНК

В американском штате Огайо полиции удалось раскрыть убийство, совершенное более четырех десятилетий назад. Обвинение в расправе над коммивояжером предъявлено 62-летнему жителю Колумбуса Рэнди Макаллистеру, сообщает New York Post.
Трагедия произошла 16 октября 1985 года. Тело 44-летнего Джона Уоррена, сотрудника компании по продаже автозапчастей, было обнаружено без признаков жизни в одном из отелей города Мидлтаун. Мужчина прибыл в населенный пункт для заключения сделок. С места происшествия исчезли его личные вещи, а также новый автомобиль Oldsmobile. Часть похищенного имущества спустя несколько дней обнаружили в мусорном баке за рестораном в городе Далтон (штат Джорджия), который находится в 640 километрах от Мидлтауна. Автомобиль жертвы позже нашли во Флориде. Однако тогда выйти на след преступника сыщикам не удалось.
Изначально круг подозреваемых включал троих жителей Южной Каролины, однако их причастность впоследствии не подтвердилась. Материалы дела были отправлены в архив и оставались там невостребованными до 2019 года, когда правоохранители инициировали повторное расследование. Решающую роль в раскрытии преступления сыграла экспертиза ДНК биологических следов, изъятых с похищенных вещей жертвы.
1 июля Макаллистеру, который, по данным следствия, уже имел три судимости за тяжкие преступления до нападения на Уоррена, было официально предъявлено обвинение. Фигурант не признает вину. Ему грозит пожизненное тюремное заключение без права освобождения под залог.
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