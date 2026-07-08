Общественник Иванов: О здоровье детей молятся Тихвинской иконе Божией Матери

— Особенно молятся Тихвинской иконе о здравии детей, об исцелении от болезней, о помощи в житейских нуждах, о даровании мира в семье. Перед ней просят об укреплении веры, о просвещении ума и о помощи в воспитании детей в благочестии, — передает слова общественника News.ru.