Общественник Иванов: О здоровье детей молятся Тихвинской иконе Божией Матери

Русская православная церковь 9 июля чтит память обретения Тихвинской иконы Божией Матери — одной из наиболее значимых национальных святынь. По словам заместителя председателя Всемирного русского народного собора Михаила Иванова, верующие традиционно обращаются к этому образу с молитвами о защите государства, об исцелении от болезней и о благополучии в семье.
— Особенно молятся Тихвинской иконе о здравии детей, об исцелении от болезней, о помощи в житейских нуждах, о даровании мира в семье. Перед ней просят об укреплении веры, о просвещении ума и о помощи в воспитании детей в благочестии, — передает слова общественника News.ru.
Старые иконы, не подлежащие восстановлению, нельзя выбрасывать — это приравнивается к кощунству и насмешке над изображением на иконе. «Вечерняя Москва» выясняла у протоиерея Дмитрия Моисеева, как правильно утилизировать иконы.
Обратившись к вере, люди не всегда понимают принципы православия. Многие пытаются разобраться в религиозных принципах через Библию и Евангелие, но в самом начале праведного пути эти источники не всегда бывают понятны людям. Что почитать, чтобы разобраться в религии, «ВМ» рассказал протоиерей Дмитрий Моисеев.