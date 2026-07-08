Трамп назвал себя главной целью на убийство у Тегерана

«Я номер один в списке Ирана на ликвидацию. Меня это не особо волнует. Я делаю свою работу и делаю это, надеюсь, лучше, чем кто-либо прежде», — сказал он.
Кроме того, американский лидер отметил, что мог бы отказаться от своей президентской кампании, если бы заранее знал, что это связано с рисками для его собственной жизни.
Ранее президент США рассказал, что не уверен, желает ли он теперь достичь договоренностей с Ираном. Также американский лидер не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк.