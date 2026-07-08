Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп назвал себя главной целью на убийство у Тегерана

Президент США признался, что его не беспокоит тот факт, что он является главной целью Ирана.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что он является главной целью Ирана. При этом он заявил, что это его не беспокоит. Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции в Анкаре по итогам саммита НАТО.

«Я номер один в списке Ирана на ликвидацию. Меня это не особо волнует. Я делаю свою работу и делаю это, надеюсь, лучше, чем кто-либо прежде», — сказал он.

Кроме того, американский лидер отметил, что мог бы отказаться от своей президентской кампании, если бы заранее знал, что это связано с рисками для его собственной жизни.

Ранее президент США рассказал, что не уверен, желает ли он теперь достичь договоренностей с Ираном. Также американский лидер не исключил, что США могут захватить иранский остров Харк.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше