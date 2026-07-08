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«Яндекс» открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС

В ближайшее время сервис будет доступен во всех городах России.

Источник: Клопс.ru

Пользователи сервисов «Яндекса» теперь могут на интерактивной карте посмотреть данные о наличии топлива на АЗС. Об этом в среду, 8 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию.

«Яндекс» открывает интерактивную карту с информацией о наличии топлива и очередей на АЗС для всех пользователей «Яндекс Go» и приложения «Яндекс Заправки», — говорится в публикации.

Отмечается, что ранее такая функция была доступна только водителям такси. Сейчас она доступна всем пользователям в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшие недели начнет работать и в других городах, рассказали в пресс-службе «Яндекс».

Благодаря данной функции, на карте можно увидеть заправки, на которых водители заправлялись совсем недавно, и отфильтровать их по нужному типу топлива, а также проверить очереди.

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