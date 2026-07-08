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Врач Болибок: Постельное белье в гостинице может вызывать серьезную аллергию

Многие путешественники сталкиваются с кожными и респираторными реакциями при заселении в отели. По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, причиной недомоганий зачастую становится не само качество текстиля, а накопление в постельных принадлежностях различных биологических и химических раздражителей.

Многие путешественники сталкиваются с кожными и респираторными реакциями при заселении в отели. По словам врача-аллерголога Владимира Болибока, причиной недомоганий зачастую становится не само качество текстиля, а накопление в постельных принадлежностях различных биологических и химических раздражителей.

Он уточнил, что основным источником аллергии выступают пылевые клещи, которые обитают в матрасах, подушках и одеялах. Аллергическую реакцию провоцируют продукты жизнедеятельности этих микроорганизмов, питающихся частицами отмершей кожи человека.

— Аллергию вызывают не столько сами клещи, а их экскременты и продукты распада. Постельные принадлежности, особенно те, что не проходят тщательную обработку, становятся благоприятной средой для размножения бактерий и плесневых грибков, — передает слова Болибока RT.

Сразу заправлять постель по утрам опасно для здоровья, потому что во время сна тело выделяет пот, а он в сочетании с теплом одеяла создает благоприятную среду для пылевых клещей и бактерий, которые питаются частичками человеческой кожи.

Если постель заправлять сразу и не проветривать белье, количество клещей может увеличиться в десятки раз. Это приведет к развитию аллергии, дерматита и даже астмы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Надежды Чернышовой, как предотвратить размножение пылевых клещей в кровати.