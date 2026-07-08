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Warner Bros. показала первый трейлер третьей «Дюны»

Американская кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Дюна: Часть третья» Дэни Вильнева. Главную роль вновь исполнит Тимоти Шаламе, сюжет будет основан на романе «Мессия Дюны». Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря.

Американская кинокомпания Warner Bros. показала первый трейлер фильма «Дюна: Часть третья» Дэни Вильнева. Главную роль вновь исполнит Тимоти Шаламе, сюжет будет основан на романе «Мессия Дюны». Фильм выйдет в зарубежный прокат 18 декабря.

Действие заключительной части трилогии экранизаций фантастических книг Фрэнка Герберта развернется спустя 17 лет после событий предыдущего фильма. В центре сюжета — итоги нескольких лет правления Пола Атрейдеса (Шаламе), который стал императором Арракиса. Антагониста, оборотня Скиталя, сыграет Роберт Паттинсон.

Режиссер Дени Вильнев допускал, что новая часть «Дюны» будет более напряженной и насыщенной по сравнению с двумя предыдущими. Фильм, по его словам, в большей степени сконцентрируется на личных отношениях главных героев — Пола Атрейдеса и Чани (ее сыграет Зендея).