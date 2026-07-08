Warner Bros. показала первый трейлер третьей «Дюны»

Режиссер Дени Вильнев допускал, что новая часть «Дюны» будет более напряженной и насыщенной по сравнению с двумя предыдущими. Фильм, по его словам, в большей степени сконцентрируется на личных отношениях главных героев — Пола Атрейдеса и Чани (ее сыграет Зендея).