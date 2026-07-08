История Рут Эллис: Карл III заменил смертную казнь на пожизненный срок

Трагедия разыгралась в середине прошлого века. Тогда 28-летняя Эллис застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, от которого, по данным следствия, она систематически терпела жестокие побои. Суд присяжных не внял доводам защиты и приговорил женщину к смертной казни через повешение. Несмотря на многочисленные обращения общественности и петицию, подписанную десятками тысяч граждан, прошение о помиловании было отклонено, и приговор привели в исполнение в том же 1955 году.