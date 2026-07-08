Власти Ростова закупят 24 троллейбуса в 2027 году

— На первом этапе весь имеющийся подвижной состав сосредоточат на трех самых востребованных маршрутах — № 2, 17 и 22, — объяснил Евгений Романцов. — На втором этапе за счет федеральных программ и закупки 24 новых машин планируют восстановить маршруты № 1, 5, 6 и 9.