Власти Ростова закупят 24 троллейбуса в 2027 году

Власти Ростова намерены закупить 24 троллейбуса в 2027 году. Это следует из комментария и.о. директора Департамента транспорта Евгения Романцова к Документу планирования регулярных перевозок, утвержденного в администрации.
На сегодня в нормативном состоянии в городе осталось только 20 троллейбусов. Власти разработали поэтапную концепцию восстановления троллейбусного движения.
— На первом этапе весь имеющийся подвижной состав сосредоточат на трех самых востребованных маршрутах — № 2, 17 и 22, — объяснил Евгений Романцов. — На втором этапе за счет федеральных программ и закупки 24 новых машин планируют восстановить маршруты № 1, 5, 6 и 9.
Третьим этапом займутся западными направлениями — № 8, 10 и 12.
— Основной объем перевозок по-прежнему будут обеспечивать автобусы. Однако развитие троллейбусной сети остается для города важной задачей. Концепцию доработали с учетом мнения экспертов и общественности.
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