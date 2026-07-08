Косметолог Мухина: Бабкина прибегала к хирургической круговой подтяжке лица

Звездный пластический хирург Марият Мухина в среду, 8 июля, в беседе с журналистами перечислила, какие на самом деле операции делала российская певица Надежда Бабкина.
По словам врача, исполнительница прибегала к хирургической круговой подтяжке лица. При этом певица также самостоятельно работала «с наружным слоем кожи и активацией собственного коллагена и эластина».
— Благодаря этому Бабкина выглядит на 20 лет моложе своего паспортного возраста. С возрастом выработка собственного коллагена снижается, связки и мышцы лица теряют тонус и развивается гравитационный птоз, — добавила эксперт.
Кроме того, Мухина утверждает, что у Надежды Бабкиной сделана SMAS-подтяжка — поверхностная мышечно-апоневротическая система. Благодаря этой процедуре подтягивается «весь ансамбль мягких тканей лица».
— Однозначно у Надежды Бабкиной сделана и подтяжка верхних и нижних век — блефаропластика. Поэтому веки выглядят подтянутыми, отсутствуют избыток кожи и мешки под глазами, — цитирует врача Общественная Служба Новостей.
В начале апреля певица отметила 76-й день рождения. К празднику актриса представила большую премьеру «Бабий бунт в нашем колхозе». Показ прошел на сцене театра «Русская песня». Надежда Бабкина также рассказала журналисту «Вечерней Москвы», какой день рождения оказался для нее самым памятным.