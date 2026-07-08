Косметолог Мухина: Бабкина прибегала к хирургической круговой подтяжке лица

В начале апреля певица отметила 76-й день рождения. К празднику актриса представила большую премьеру «Бабий бунт в нашем колхозе». Показ прошел на сцене театра «Русская песня». Надежда Бабкина также рассказала журналисту «Вечерней Москвы», какой день рождения оказался для нее самым памятным.