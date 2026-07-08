Ученые предложили ввести карантин для образцов с Марса на Луне

Учёные Фредерик Моксли и Энтони Риккиарди в статье, опубликованной в журнале Ambio, предложили проводить первичное исследование образцов с Марса, Луны и других небесных тел в специальном карантинном сооружении на лунной орбите или поверхности Луны.
По их мнению, ни одна наземная лаборатория не гарантирует полной изоляции от гипотетических инопланетных микроорганизмов.
Авторы работы специализируются на биологических инвазиях — непреднамеренных вселениях чужеродных организмов в новую среду.
Риккиарди указывает на тысячелетнюю историю таких событий: «Десятилетия исследований инвазивных видов показали, как организм, попавший не туда и не тогда, способен распространяться неконтролируемо с долгосрочными и необратимыми последствиями для экосистем. Это оправдывает жесткий предохранительный подход к инвазиям внеземного происхождения».
Пока ни одной внеземной жизни не обнаружено, однако программы по возврату образцов уже запущены: NASA и ESA готовят миссии к Марсу и малым телам Солнечной системы. По замыслу авторов, образцы должны сначала поступать на лунную станцию, где автономные роботизированные системы проверят их на наличие потенциально опасных биологических агентов. Лишь после этого прошедшие контроль материалы можно доставлять на Землю.
«Луна, — заключают исследователи, — может стать первой линией биологической защиты человечества».
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