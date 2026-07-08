Ученые предложили ввести карантин для образцов с Марса на Луне

Пока ни одной внеземной жизни не обнаружено, однако программы по возврату образцов уже запущены: NASA и ESA готовят миссии к Марсу и малым телам Солнечной системы. По замыслу авторов, образцы должны сначала поступать на лунную станцию, где автономные роботизированные системы проверят их на наличие потенциально опасных биологических агентов. Лишь после этого прошедшие контроль материалы можно доставлять на Землю.