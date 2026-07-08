Новости Калининграда: разбушевавшийся шторм, снос исторического здания и восточный турпоток

В Балтийске продолжается суд над бывшим главой местной администрации Сергеем Мельниковым и его замом Максимом Коваленко. Первого обвиняют в том, что он принял от второго взятку в сумме 575 тыс. руб. за попустительство по службе. На последнем заседании стало известно, что именно решил суд по поводу качества видеозаписи, сделанной оперативниками в кабинете Мельникова, и почему прокуратура, окончив представлять доказательства вины подсудимых чиновников, вдруг вызвала в суд супругу экс-директора «Теплосетей Балтийска» Максима Брычука. «Новый Калининград» наблюдал за ее допросом.