Новости Калининграда: разбушевавшийся шторм, снос исторического здания и восточный турпоток

Обзор основных событий дня — в дайджесте новостей и публикаций «Нового Калининграда» за среду, 8 июля.
Главные события дня:
Служба госохраны ОКН потребовала остановить снос администрации мукомольного завода.
Служба госохраны объектов культурного наследия Калининградской области потребовала остановить снос исторического здания мукомольного завода (дом № 15 на Правой набережной). Основанием для приостановки стало обнаружение в процессе работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (73 ФЗ, ст. 36, п. 4)".
Кроме того, историческое здание, демонтаж которого начали подрядчики одного из юрлиц компании «Русский Хлеб», необходимо восстановить, а утраченные в ходе сноса элементы воссоздать. Такое мнение «Новому Калининграду» выразил начальник отдела охраны объектов культурного наследия и туризма администрации Калининграда Константин Золошков.
Погодные катаклизмы, шторм и дождь.
Циклон атлантического происхождения над Балтикой резко углубился в Калининградскую область. Он сопровождался усилением ветра до штормовых значений. В акватории моря и заливов ожидались и до ураганные значения с пиковыми порывами. Шторм «Бернадетт» вызвал задержки рейсов в аэропорту Храброво, падения деревьев, отключение электроэнергии, изменения в расписании электричек и т.д.
Штормовое предупреждение отменили в полдень. Однако, как сообщили представители мэрии Калининграда, последствия шторма город будет «разгребать» еще неделю. Сильнее всего пострадала западная часть Калининграда.
Директору нацпарка «Куршская коса» Анатолию Калине смягчили меру пресечения.
Суд изменил меру пресечения в отношении директора национального парка «Куршская коса» Анатолия Калины, обвиняемого в незаконной вырубке лесных насаждений. Домашний арест изменили на запрет определенных действий. Калине будет запрещено общаться с лицами, проходящими участниками по уголовному делу; отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; пользоваться средствами связи и Интернетом. Кроме того, он обязан являться по вызовам следователя и суда.
Обвиняемому разъяснили, что в случае нарушения им новой меры пресечения, суд по ходатайству следователя может изменить ее на более строгую. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним, по данным следствия, в период с 25 июня по 18 ноября 2021 года директор «Куршской косы» Анатолий Калина со своим знакомым и неустановленными лицами организовали незаконную рубку более 150 кубометров деревьев, чтобы построить глэмпинг для туристов. В результате национальному парку причинён экологический вред и материальный ущерб в особо крупном размере — на сумму 12 799 075 рублей.
Акции «СПИ-РВВК» выкупил «Росспиртпром» по начальной цене.
Российское акционерное общество «Росспиртпром» стало единственным участником и победителем аукциона по продаже акций бывшего ликеро-водочного завода Калининграда АО «СПИ-РВВК». Компания выкупила акции по начальной цене — 557 млн рублей.
В Минприроды сообщили о планах ввода в эксплуатацию новых месторождений янтаря.
В Калининградской области готовят к освоению месторождения Вишневое и Мельниково. Их ввод в эксплуатацию ожидается в 2027 году. Суммарно на этих объектах планируется добывать 183 тонны янтаря ежегодно.
Публикации «Нового Калининграда».
Топливный кризис, погода и режим экономии: почему снижается турпоток на востоке области.
Калининградские турфирмы и держатели гостевых домов востока Калининградской области фиксируют снижение интереса гостей и жителей региона к дальним поездкам и бронированию жилья в отдаленных от побережья районах. С приходом топливного кризиса ситуация, как отмечают некоторые представители турбизнеса, только осложнилась. «Новый Калининград» пообщался с предпринимателями, делающими ставку на восток региона, и выяснил, почему их бизнес стал менее выгодным.
«Занёс определенную сумму»: как прошло очередное заседание суда по делу экс-мэра Балтийска.
В Балтийске продолжается суд над бывшим главой местной администрации Сергеем Мельниковым и его замом Максимом Коваленко. Первого обвиняют в том, что он принял от второго взятку в сумме 575 тыс. руб. за попустительство по службе. На последнем заседании стало известно, что именно решил суд по поводу качества видеозаписи, сделанной оперативниками в кабинете Мельникова, и почему прокуратура, окончив представлять доказательства вины подсудимых чиновников, вдруг вызвала в суд супругу экс-директора «Теплосетей Балтийска» Максима Брычука. «Новый Калининград» наблюдал за ее допросом.
Светлогорск без туристов и визит рок-легенды: о чем писали газеты 35 лет назад.
В течение второй недели июля 1991 года местные СМИ освещали концерт Иэна (Яна) Гиллана, переживали за судьбу Домика смотрителя Высокого моста и радовались за членов экипажа траулера «Порфирий Чанчибадзе», которым удалось привезти из бельгийского Антверпена аж 54 подержанные машины. «Новый Калининград» продолжает листать страницы «Калининградской правды», «Проспекта Мира» и «Маяка», чтобы узнать, чем жила область 35 лет назад.
Обзор подготовила Никонорова Виктория, фото: Юлия Власова / Новый Калининград.