Карл III помиловал казненную 70 лет назад женщину в Британии

«Его Величество король условно помиловал Рут Эллис», — указано в сообщении.
В результате казнь была посмертно заменена на пожизненный тюремный срок.
28-летнюю Рут Эллис приговорили к повешению в 1955 году за то, что она застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, который до этого жестоко избивал ее. Тогда десятки тысяч людей подписали прошение о помиловании женщины, однако ее все равно казнили и в том же году приговор привели в исполнение.
Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис, которые настаивали, что поведение женщины было связано с ее психологическими травмами и прочими обстоятельствами, которые суд не принял во внимание.
В заявлении минюста говорится, что решение Карла III о помиловании Эллис «отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и принуждающего и контролирующего поведения, которые сегодня могли бы трактоваться иначе, чем тогда».
Напомним, 3 июля президент США Дональд Трамп объявил о помиловании одиннадцати осужденных, девятерых из них суд признал виновными в нарушении положений закона о чистом воздухе.