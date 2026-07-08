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Карл III помиловал казненную 70 лет назад женщину в Британии

Рут Эллис была последней женщиной, которую казнили в Великобритании.

Источник: Аргументы и факты

Король Великобритании Карл III посмертно помиловал казненную в 1955 году Рут Эллис. Она стала последней женщиной, которую казнили в стране, сообщается на сайте британского Минюста.

«Его Величество король условно помиловал Рут Эллис», — указано в сообщении.

В результате казнь была посмертно заменена на пожизненный тюремный срок.

28-летнюю Рут Эллис приговорили к повешению в 1955 году за то, что она застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, который до этого жестоко избивал ее. Тогда десятки тысяч людей подписали прошение о помиловании женщины, однако ее все равно казнили и в том же году приговор привели в исполнение.

Ходатайство о помиловании подали потомки Эллис, которые настаивали, что поведение женщины было связано с ее психологическими травмами и прочими обстоятельствами, которые суд не принял во внимание.

В заявлении минюста говорится, что решение Карла III о помиловании Эллис «отражает исключительные обстоятельства дела, включая свидетельства домашнего насилия и принуждающего и контролирующего поведения, которые сегодня могли бы трактоваться иначе, чем тогда».

Напомним, 3 июля президент США Дональд Трамп объявил о помиловании одиннадцати осужденных, девятерых из них суд признал виновными в нарушении положений закона о чистом воздухе.

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