Карл III помиловал казненную 70 лет назад женщину в Британии

28-летнюю Рут Эллис приговорили к повешению в 1955 году за то, что она застрелила своего любовника Дэвида Блейкли, который до этого жестоко избивал ее. Тогда десятки тысяч людей подписали прошение о помиловании женщины, однако ее все равно казнили и в том же году приговор привели в исполнение.