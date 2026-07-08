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Часть Северного жилмассива Ростова осталась без света вечером 8 июля

Отключения в Северном жилмассиве Ростова вечером 8 июля затронули улицы Добровольского, Комарова, Пацаева и Орбитальную.

Источник: Комсомольская правда

Часть Северного жилого массива Ростова-на-Дону осталась без электричества вечером в среду, 8 июля. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».

— Технологическое нарушение произошло в 20:45 в сети 10 кВ. Без света остались потребители на улицах Добровольского, бульваре Комарова, улицах Пацаева и Орбитальной, — уточнили ресурсники.

Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение двух-трех часов. В компании предупредили, что свет могут дать без дополнительного оповещения.

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