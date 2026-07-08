Часть Северного жилмассива Ростова осталась без света вечером 8 июля

Часть Северного жилого массива Ростова-на-Дону осталась без электричества вечером в среду, 8 июля. Об этом сообщили в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго».
— Технологическое нарушение произошло в 20:45 в сети 10 кВ. Без света остались потребители на улицах Добровольского, бульваре Комарова, улицах Пацаева и Орбитальной, — уточнили ресурсники.
Энергетики планируют восстановить подачу электроэнергии в течение двух-трех часов. В компании предупредили, что свет могут дать без дополнительного оповещения.
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