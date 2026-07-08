Омбудсмен займется поиском родных 10-летней Софии из Константиновки

На протяжении почти месяца военнослужащие взяли шефство над девочкой: снабжали ее продуктами, приносили воду и необходимые вещи, дарили подарки и охраняли дом, в котором она укрывалась. Как только ситуация позволила безопасно покинуть населенный пункт, ребенка вывезли из Константиновки. Сейчас София находится в безопасности.