Омбудсмен займется поиском родных 10-летней Софии из Константиновки

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль ситуацию с десятилетней девочкой, спасенной российскими военными при освобождении Константиновки. Ребенку будет оказана психологическая и медицинская помощь, а также организован поиск родственников.
Как сообщила Львова-Белова в своем канале на платформе «Макс», девочку по имени София обнаружили бойцы 77-го отдельного мотострелкового полка «Южной» группировки войск во время проверки жилых домов на окраине города. Ребенок находился в подвале полностью один.
Со слов Софии, ее мать умерла, отца она не помнит, а бабушка с дедушкой получили смертельные ранения, когда в их дом попал украинский беспилотник. Сразу эвакуировать ребенка не представилось возможным из-за сохранявшейся опасной обстановки.
На протяжении почти месяца военнослужащие взяли шефство над девочкой: снабжали ее продуктами, приносили воду и необходимые вещи, дарили подарки и охраняли дом, в котором она укрывалась. Как только ситуация позволила безопасно покинуть населенный пункт, ребенка вывезли из Константиновки. Сейчас София находится в безопасности.
«Подключимся к этой истории, возьму ее на свой контроль — важно обеспечить Софии психологическую помощь, провести медицинское обследование и заняться поиском родственников», — заявила детский омбудсмен. Она также поблагодарила российских бойцов, спасающих детей из-под бомбежек с первых дней специальной военной операции.
Напомним, о полном освобождении Константиновки российскими войсками стало известно 3 июля.
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