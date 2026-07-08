Польского депутата Зайончковскую внесли в базу «Миротворца»

Европейский депутат из Польши, представляющая партию «Конфедерация», Ева Зайончковская-Герник оказалась в списках скандально известного украинского сайта «Миротворец»*.
В среду Зайончковская-Герник разорвала флаг УПA** в ходе заседания Европейского парламента.
Личные данные политика появились на сайте в среду. Создатели «Миротворца» утверждают, что она якобы принимала участие в гуманитарных операциях, направленных против Украины. Основанием для включения в перечень стало то, что Зайончковская-Герник отрицательно высказывалась о поддержке и прославлении членов УПA** со стороны Киева, а также за то, что депутат уничтожила флаг этой организации во время заседания Европарламента, где обсуждалось начало переговоров о приеме Украины в Евросоюз.
Ранее сообщалось, что главу канцелярии президента Польши внесли в базу «Миротворца».
*Сайт включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ.
** Запрещенная в России экстремистская организация.