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Польского депутата Зайончковскую внесли в базу «Миротворца»

Польского евродепутата от партии «Конфедерация» Еву Зайончковскую-Герник внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Источник: Аргументы и факты

Европейский депутат из Польши, представляющая партию «Конфедерация», Ева Зайончковская-Герник оказалась в списках скандально известного украинского сайта «Миротворец»*.

В среду Зайончковская-Герник разорвала флаг УПA** в ходе заседания Европейского парламента.

Личные данные политика появились на сайте в среду. Создатели «Миротворца» утверждают, что она якобы принимала участие в гуманитарных операциях, направленных против Украины. Основанием для включения в перечень стало то, что Зайончковская-Герник отрицательно высказывалась о поддержке и прославлении членов УПA** со стороны Киева, а также за то, что депутат уничтожила флаг этой организации во время заседания Европарламента, где обсуждалось начало переговоров о приеме Украины в Евросоюз.

Ранее сообщалось, что главу канцелярии президента Польши внесли в базу «Миротворца».

*Сайт включен в список экстремистских и запрещен на территории РФ.

** Запрещенная в России экстремистская организация.

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