США подготовят список товаров из Испании, которые могут попасть под эмбарго

Администрация президента США Дональда Трампа готовит список испанских товаров, на которые может быть введено эмбарго. Об этом сообщает издание Politico.
Один из американских чиновников сообщил, что составлять список будет Министерство финансов совместно с торговым представителем США.
Как ранее писал сайт KP.RU, в Анкаре президент США продолжил критиковать европейских союзников, назвав Испанию «ужасным партнером» и пригрозив прекратить с ней торговлю.
Кроме того, Трамп пригрозил странам Европы введением новых таможенных пошлин на их поставки в Штаты в случае введения ими налога на цифровые услуги американских компаний.
Президент США также заявил, что Гренландия «должна находиться под контролем США», на что премьер Дании ответила отказом.