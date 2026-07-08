Скандально известную Диану Шурыгину отправили в СИЗО: нарушила условия домашнего ареста

Стало известно, что Шурыгина перед задержанием вербовала девушек из России, вовлекая в работу в порноиндустрии. В начале мая блогерша прилетела с Бали в Москву для съемок и продюсирования фильмов для взрослых. Она начала активно искать новых девушек среди знакомых. Узнав об уголовном деле, она пыталась сбежать на Бали, но была задержана.