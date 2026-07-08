Скандально известную Диану Шурыгину отправили в СИЗО: нарушила условия домашнего ареста

Суд отправил скандально известную блогера Диану Шурыгину в СИЗО по делу о порнографии, ей была изменена мера пресечения из-за телефона. Об этом сказано в постановлении Троицкого районного суда города Москвы.
По данным канала, 27-летняя блогерша нарушила условия ранее избранного ей домашнего ареста и пользовалась мобильным телефоном. Затем следствие обратилось в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения.
«В столице Троицкий районный суд согласился с доводами следствия и отправил Шурыгину в СИЗО как минимум на ближайшие 11 дней», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, 16 июня суд в Москве отправил под домашний арест Шурыгину, которую правоохранители обвинили в распространении порнографии. Ей может грозить до шести лет колонии.
Стало известно, что Шурыгина перед задержанием вербовала девушек из России, вовлекая в работу в порноиндустрии. В начале мая блогерша прилетела с Бали в Москву для съемок и продюсирования фильмов для взрослых. Она начала активно искать новых девушек среди знакомых. Узнав об уголовном деле, она пыталась сбежать на Бали, но была задержана.