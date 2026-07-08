Деньги за клевету: президент США выплатит $5,8 млн писательнице

История тянется с 2019 года. Тогда Кэрролл, бывшая колумнистка журнала Elle, в отрывках из своих мемуаров рассказала, что Трамп изнасиловал её в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене примерно в 1996 году. Жюри присяжных не нашло оснований для обвинения в изнасиловании, однако признало факт домогательств и клеветы — за публичные заявления, в которых Трамп отрицал её слова и называл их выдумкой.