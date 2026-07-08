Деньги за клевету: президент США выплатит $5,8 млн писательнице

Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка обязал президента США Дональда Трампа выплатить 5,8 миллиона долларов писательнице Элизабет Джин Кэрролл по иску о сексуальных домогательствах и клевете. Судья Льюис Каплан постановил перечислить сумму вместе с процентами, накопленными с момента вынесения вердикта в 2023 году.
Трамп был признан виновным в домогательствах по отношению к Кэрролл еще в 2023 году. Тогда присяжные присудили ей 5 миллионов долларов. Однако юристы главы государства оспорили это решение. В конце июня 2026 года Верховный суд США отказался рассматривать апелляцию, что позволило адвокатам Кэрролл потребовать выплату. Средства всё это время хранились на специальном судебном счете.
История тянется с 2019 года. Тогда Кэрролл, бывшая колумнистка журнала Elle, в отрывках из своих мемуаров рассказала, что Трамп изнасиловал её в примерочной универмага Bergdorf Goodman на Манхэттене примерно в 1996 году. Жюри присяжных не нашло оснований для обвинения в изнасиловании, однако признало факт домогательств и клеветы — за публичные заявления, в которых Трамп отрицал её слова и называл их выдумкой.
В своем заявлении в соцсети Truth Social Трамп вновь отверг обвинения, заявив, что никогда не встречал Кэрролл, за исключением одного раза в присутствии её мужа. Он назвал иск попыткой использования судебной системы в качестве политического инструмента.
Это не единственный судебный спор между сторонами. В январе 2024 года другой суд присяжных обязал Трампа выплатить Кэрролл 83,3 миллиона долларов по второму иску о клевете — за комментарии, сделанные им уже в бытность президентом. Этот вердикт он также продолжает оспаривать.
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