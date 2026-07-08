В Калининграде после ливня Астрономический бастион затопило фекальными водами (видео)

Представитель собственника опасается, что регулярные подтопления могут нанести серьезный ущерб памятнику архитектуры, если проблему с городской системой водоотведения не решить. Как рассказал Алексей, во время происшествия на место приезжали сотрудники «Водоканала» и откачивали воду: «Но проблемы столь велика, что это было похоже на попытку вычерпать море ложкой».