Трампа обязали выплатить почти 6 млн долларов за домогательства

Федеральный суд в штате Нью-Йорк предписал президенту США Дональду Трампу выплатить 5,8 млн долларов по иску о сексуальных домогательствах, поданному к нему журналисткой Элизабет Джин Кэрролл. Об этом сообщило агентство Associated Press.
В 2023 году политик был признан виновным судом в Нью-Йорке по этому делу и был обязан выплатить Кэрролл 5 млн долларов. Тогда присяжные единогласно решили, что изнасилования не было, однако, сексуальные домогательства имели место быть. Однако юристы Трампа обжаловали это решение. Теперь республиканец должен уплатить 5 млн долларов с процентами, которые накопились за годы судебных разбирательств.
Как писал сайт KP.RU, ранее Верховный суд США вынес решение по делу, в рамках которого член правления ФРС Лиза Кук оспаривала право американского президента Трампа отстранить ее от исполнения обязанностей. Инстанция постановила, что глава Белого дома не может этого сделать, хотя теоретически имеет право принять такое решение, но только «по важной причине».