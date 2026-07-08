Трампа обязали выплатить почти 6 млн долларов за домогательства

В 2023 году политик был признан виновным судом в Нью-Йорке по этому делу и был обязан выплатить Кэрролл 5 млн долларов. Тогда присяжные единогласно решили, что изнасилования не было, однако, сексуальные домогательства имели место быть. Однако юристы Трампа обжаловали это решение. Теперь республиканец должен уплатить 5 млн долларов с процентами, которые накопились за годы судебных разбирательств.