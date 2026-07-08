IT-эксперт Муртазин: Номер Сергея Усольцева мог перейти к другому человеку

— Передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но примерно занимает от трех месяцев до года. Зависит от региона, от наличия номерной емкости. Но минимум три месяца. Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил. И так номер перешел к другому человеку, — цитирует Муртазина Aif.ru.