IT-эксперт Муртазин: Номер Сергея Усольцева мог перейти к другому человеку

Недавно аккаунт Сергея Усольцева, пропавшего в красноярской тайге вместе с семьей, появился в Сети в одном из мессенджеров. IT-эксперт Эльдар Муртазин объяснил, что это может значить.
До этого знакомый главы семейства Валентин Дегтярев утверждал, что один из телефонных номеров Усольцева, по которому они переписывались, был в режиме онлайн. Кроме того, в его аккаунте сменился аватар.
— Передача номера другому человеку регулируется оператором связи, но примерно занимает от трех месяцев до года. Зависит от региона, от наличия номерной емкости. Но минимум три месяца. Скорее всего, номер телефона был закрыт и кто-то его купил. И так номер перешел к другому человеку, — цитирует Муртазина Aif.ru.
Пропавшая семья отправилась в поездку 27 сентября 2025 года на автомобиле Skoda. Первым пунктом их остановки стал поселок Мина. Специалисты, занимавшиеся расследованием их исчезновения, пошагово установили дальнейший маршрут.
К обследованию местности привлекли свыше 1,5 тысячи человек. В ходе первичного осмотра машины семьи следователи не обнаружили туристического снаряжения. «Вечерняя Москва» рассказала, как шли поиски семьи Усольцевых и какие версии их исчезновения есть у следствия.