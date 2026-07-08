Оператора системы бронирования Leonardo обязали сменить совет директоров

Советник юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры», адвокат Георгий Сухов говорит, что механизм смены совета директоров выглядит следующим образом: он может быть созван по требованию, в том числе, акционера с долей не менее 10% голосующих акций (у Росимущества — 85% акций «Сирены», — РБК). Совет директоров обязан принять решение о его проведении или об отказе в пятидневный срок. Кворум совета директоров компании 12 мая не состоялся — на заседании присутствовал только один член совета директоров — поэтому решение не было принято в установленный срок.