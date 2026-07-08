УЕФА не стремится возвращать Россию в международный футбол

Международные источники ранее сообщили, что ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время допускать российские клубы и сборные к своим турнирам. Решение МОК о смягчении ограничений для российских спортсменов не означает автоматического пересмотра позиции футбольных организаций. Напомним, исполком МОК временно снял отстранение Олимпийского комитета России. Организация признала прежние рекомендации по ограничениям для российских спортсменов больше не применимыми. При этом МОК оставил международным федерациям право самостоятельно определять условия допуска.