Священник РПЦ опроверг правило бумеранга в отношении обидчиков

Береговой назвал веру в «бумеранг» ошибочной. Он пояснил, что мир не подстраивается под чьи-то личные обиды, и не стоит рассчитывать, что обидчику обязательно воздастся. По словам священника, у каждого человека случаются трудности, но они не связаны между собой причинно-следственной связью — беды не являются наказанием за чужие проступки.