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Священник РПЦ опроверг правило бумеранга в отношении обидчиков

Известный священник Владислав Береговой опроверг представление о том, что беды врагов обязательно являются возмездием за их прошлые поступки.

Источник: Аргументы и факты

Известный священник Русской Православной Церкви Владислав Береговой в своём посте в социальной сети «ВКонтакте» затронул тему «правила бумеранга» — распространённого представления о том, что все беды врагов являются следствием их прежних несправедливых поступков.

Береговой назвал веру в «бумеранг» ошибочной. Он пояснил, что мир не подстраивается под чьи-то личные обиды, и не стоит рассчитывать, что обидчику обязательно воздастся. По словам священника, у каждого человека случаются трудности, но они не связаны между собой причинно-следственной связью — беды не являются наказанием за чужие проступки.

В своём обращении священник призвал читателей сосредоточиться на собственной жизни, меньше обращать внимание на окружающих и не злорадствовать, когда у недругов возникают проблемы.

Ранее священник Сеньчуков назвал правила и запреты Троицкой родительской субботы.