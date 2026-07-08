Мерц жаждет заполучить американские Tomahawk: Берлин выступил с заявлением

Немецкие власти продолжают переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.
«Переговоры по этому вопросу еще не завершены, поэтому я не могу сказать на этот счет ничего окончательного. Но эти переговоры ведутся», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.
Как писал сайт KP.RU, в начале июня стало известно, что администрация США может отказаться от планов по передаче ФРГ ракет Tomahawk. По данным газеты Politico, в Вашингтоне опасаются, что Москва может расценить такое решение как эскалацию.
При этом ранее сообщалось, что Вашингтон не сможет поставить 400 крылатых ракет Tomahawk в Японию к марту 2028 года из-за истощения их запасов на фоне войны с Ираном.