Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц жаждет заполучить американские Tomahawk: Берлин выступил с заявлением

Мерц заявил, что ФРГ ведет переговоры с США по ракетам Tomahawk.

Источник: Комсомольская правда

Немецкие власти продолжают переговоры с США по вопросу американских крылатых ракет Tomahawk. Об этом сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Переговоры по этому вопросу еще не завершены, поэтому я не могу сказать на этот счет ничего окончательного. Но эти переговоры ведутся», — сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре.

Как писал сайт KP.RU, в начале июня стало известно, что администрация США может отказаться от планов по передаче ФРГ ракет Tomahawk. По данным газеты Politico, в Вашингтоне опасаются, что Москва может расценить такое решение как эскалацию.

При этом ранее сообщалось, что Вашингтон не сможет поставить 400 крылатых ракет Tomahawk в Японию к марту 2028 года из-за истощения их запасов на фоне войны с Ираном.

Узнать больше по теме
Ракеты «Томагавк»: что это за оружие и почему вокруг него так много разговоров
Символ «дальней руки» ВМС США, ракеты «Томагавк» оказались у всех на слуху из-за заявлений Дональда Трампа о возможной их передачи Киеву. Малозаметный профиль полета, точные навигационные контуры, десятилетия модернизаций — в материале разбираем, что собой представляет это оружие и на что оно способно.
Читать дальше