Супружеские пары и доноры стали главными героями Дня семьи в Калининграде

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В Калининграде прошли мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и Министерстве социальной политики Калининградской области.
На станции переливания крови 56 доноров вместе с близкими сдали кровь и плазму для пациентов больниц, особо отметив доноров антирезусной плазмы. В Калининградском историко-художественном музее более 50 семейных пар со стажем более 25 лет получили медали «За любовь и верность».
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