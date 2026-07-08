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Супружеские пары и доноры стали главными героями Дня семьи в Калининграде

В Калининграде прошли мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и Министерстве социальной политики Калининградской области.

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В Калининграде прошли мероприятия, приуроченные ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и Министерстве социальной политики Калининградской области.

На станции переливания крови 56 доноров вместе с близкими сдали кровь и плазму для пациентов больниц, особо отметив доноров антирезусной плазмы. В Калининградском историко-художественном музее более 50 семейных пар со стажем более 25 лет получили медали «За любовь и верность».

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