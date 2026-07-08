Супружеские пары и доноры стали главными героями Дня семьи в Калининграде

На станции переливания крови 56 доноров вместе с близкими сдали кровь и плазму для пациентов больниц, особо отметив доноров антирезусной плазмы. В Калининградском историко-художественном музее более 50 семейных пар со стажем более 25 лет получили медали «За любовь и верность».