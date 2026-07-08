УЕФА может заблокировать возвращение сборных России на турниры

Союз европейских футбольных ассоциаций может заблокировать возвращение российских сборных к международным турнирам, несмотря на пересмотр позиции Международного олимпийского комитета. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники в нескольких национальных футбольных ассоциациях.
Собеседники издания заявили, что в настоящее время не видят реальных перспектив возвращения российских команд в европейский футбол. Среди наиболее жестких противников допуска сборных РФ газета называет футбольные федерации Англии, Германии и Франции.
По данным The Guardian, президент УЕФА Александер Чеферин, ранее критиковавший отстранение российских спортсменов, может учитывать позицию членов организации перед предстоящими в следующем году выборами главы союза.
Издание также допускает, что отдельные европейские сборные могут объявить бойкот матчам с россиянами, если ФИФА разрешит сборной России отбираться на чемпионаты мира через другую конфедерацию.
Российские клубы и сборные отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. В 2023 году попытка вернуть российские юношеские команды столкнулась с угрозами бойкота со стороны ряда европейских федераций.
Ранее aif.ru писал, что ФИФА намерена обсудить возможность возвращения российских клубов и сборных на международные соревнования после получения новых рекомендаций МОК.
Также 7 июля МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и отменил прежние рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов. В Кремле назвали это важным шагом на пути возвращения законных прав атлетов РФ.