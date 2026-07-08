«МЛ Витебск» проиграл «Университате» в первом матче квалификации ЛЧ

У победителей голами отметились Штефан Байарам (4-я минута), Ассад Аль-Хамлави (24, 44 — оба с пенальти) и Стивен Нсимба (90+4). В составе белорусской команды отличился Валерий Громыко (20). Ответная игра пройдет 15 июля. Для выхода в основную часть Лиги чемпионов нужно пройти четыре раунда квалификации.
Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с «МЛ Витебск», по версии его стороны, в связи с «виновными действиями клуба». В клубе же сообщили, что специалист был уволен за прогул без уважительных причин.
Белорусские клубы проводят матчи в международных турнирах на нейтральных полях.
Узнать больше по теме
Будапешт: столица Венгрии и один из главных городов Центральной Европы
Будапешт — столица Венгрии и крупнейший город страны, расположенный на берегах Дуная. Город известен своей архитектурой, термальными источниками и политическим значением в регионе. Разбираем, где он находится, чем известен и какую роль играет сегодня.Читать дальше