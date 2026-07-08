Китаец проскакал на голове 40 ступеней лестницы и попал в Книгу рекордов Гиннесса

Житель Китая попал в Книгу рекордов Гиннесса с необычным достижением: он проскакал на голове 40 ступеней по лестнице без помощи рук и ног. Это произошло на шоу Lo Show dei Record.
По данным Telegram-канала Shot, акробату Ли Цинбо по правилам нельзя было касаться опоры, а также задерживаться на ступенях дольше, чем на пять секунд. Предыдущий рекорд составлял 36 ступенек и держался больше 10 лет — его тоже установил гражданин КНР.
До этого российская альпинистка Алина Пекова также попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая молодая женщина, которая поднялась на все 14 высочайших гор мира. Об этом спортсменка рассказала своим подписчикам в личном блоге.
А 20 мая альпинист Рустам Набиев установил рекорд, достигнув вершины Эвереста на высоте 8848 метров. При этом мужчина передвигался исключительно на руках, что сделало его первым параальпинистом в истории, покорившим высочайшую точку планеты таким образом.
До этого в СМИ сообщали, что более 300 альпинистов, среди которых были и граждане России, скопились на Эвересте для восхождения на вершину. Скалолазы устремилась в высотные лагеря 18 мая.