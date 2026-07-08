Китаец проскакал на голове 40 ступеней лестницы и попал в Книгу рекордов Гиннесса

По данным Telegram-канала Shot, акробату Ли Цинбо по правилам нельзя было касаться опоры, а также задерживаться на ступенях дольше, чем на пять секунд. Предыдущий рекорд составлял 36 ступенек и держался больше 10 лет — его тоже установил гражданин КНР.